Цена золота 17 марта коррекционно растет

Стоимость золота в четверг утром восстанавливается после падения вчера вечером, после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,38%, или на 26,55 доллара, до 1935,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,88%, до 25,42 доллара за унцию.

Стоимость золота восстанавливается после снижения днем ранее после публикации итогов заседания ФРС США. Так, регулятор ожидаемо повысил учётную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых. Это позитивный фактор для национальной валюты и негативный для золота.

Тем не менее, речь главы ФРС Джерома Пауэлла вернула инвесторам в золото небольшой оптимизм. "Первоначально цена золота упала из-за "ястребиного" заявления ФРС и экономических прогнозов, но значительно сократило потери после того, как председатель ФРС Пауэлл дал понять, что объявление о сокращении баланса может произойти уже в мае", - заявили газете Wall Street Journal аналитики Oanda.