Доллар 17 марта стабилен к евро после заседания ФРС США

Курс доллара в четверг утром торгуется стабильно по отношению к евро, в то время как инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EET курс евро к доллару остаётся на уровне предыдущего закрытия в 1,1032 доллара; курс доллара к иене увеличивается до 118,77 иены со 118,72 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,23%, до 98,39 пункта.

В среду вечером Федрезерв США по итогам мартовского заседания ожидаемо повысил учётную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых. Это позитивный фактор для национальной валюты.

В то же время регулятор понизил прогноз роста экономики страны о 2,8% по итогам года с прежней оценки 4%, а инфляции - повысил до 4,3% с 2,6%. ФРС пояснила, что события на Украине будут в ближайшей перспективе усиливать инфляционное давление и тормозить экономическую активность в США.