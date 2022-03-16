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ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 б.п., готовится приступить к сокращению активов на балансе
Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь диапазон ставки составляет от 0,25% до 0,5% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам мартовского заседания.
Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Центробанк повысил ставку впервые с 2018 года.
Как показал прогнозов руководства Федрезерва, члены FOMC ожидают еще шести повышений ставки в течение 2022 года.
Руководители центробанка также ожидают "начала сокращения портфеля гособлигаций, долговых обязательств государственных структур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг на одном из ближайших заседаний", отмечается в коммюнике.
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