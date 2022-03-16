НБУ: депозиты населения с начала войны выросли на 16%, средства предприятий снизились на 5%

Депозиты населения в гривнях с начала войны 24 февраля выросли на 16%, тогда как средства предприятий снизились на 5%, сообщила директор департамента финстабильности Национального банка Украины (НБУ) Первин Дадашова.

"Гривневые вклады населения с начала боевых действий выросли почти на 16%. На счета поступили значительные объемы выплат зарплат, социальных платежей, некоторые из них платились авансом (...). Заметно сократился объем средств предприятий – почти на 5% в гривне и инвалюте. Значительная часть пошла на выплаты зарплат и налогов", – сказала она в интервью агентству "Экономическая правда".

По словам Дадашовой, средства бизнеса в банках продолжат снижаться, поскольку компании планирую выплачивать зарплаты, несмотря на то, что поступления на счета сократились.

Помимо этого, директор департамента финстабильности НБУ сообщила, что в регионах, расположенных в зоне боевых действий, работает менее 15% отделений крупных банков, что усложняет снятие наличных со счетов. В то же время в центральном и западном регионах работает более 90% отделений крупных банков.