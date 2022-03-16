Котировки еврооблигаций Украины в последние дни относительно стабильны

Цены долларовых еврооблигаций Украины после ралли в конце позапрошлой-начале прошлой неделе, когда они подорожали на 20-40%, в последние четыре дня колебались в относительно небольшом диапазоне и в целом подросли, примерно, на 2-4%.

По информации Bloomberg, исключением стали лишь самые короткие бумаги с погашением в сентябре этого года: их цена за эти четыре дня снизилась на 2,2% и на конец вторника составляла 44,4% номинала, что соответствует доходности к погашению 290,6% годовых.

Кривая доходности в ее середине опустилась на 1,2-1,6 процентных пунктов (п.п.), а на дальнем конце – на 0,7-0,8 п.п. В частности, еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 85,1% годовых, в 2024 году – 65,2% годовых, в 2025 году – 49,9% и в 2026 году – 42,2%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027 и 2029 годах снизились до 37,8% и 31,8%, а по более "длинным" бумагам с погашением в 2032-2033 годах они составили 28,1-27,3%, тогда как их цена была равна 30,8-30,9% от номинала против 29,9-30% четыре дня назад.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 44,6%, в 2030 году – 25,3%, что соответственно на 1,4 п.п. и 1 п.п. меньше, чем четыре дня назад.

Курс ВВП-варрантов на конец вторник составлял 22,1% номинала, снизившись за указанный период на 3,1%.