Финансовые новости
- |
- 16.03.22
- |
- 16:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Комитет Европарламента поддержал законопроект о регулировании криптовалют
11:55 16.03.2022 |
Комитет по экономическим и валютным вопросам Европарламента (ECON) большинством голосов принял законопроект о регулировании криптовалют MiCA.
«Хороший день для криптосектора! Парламент ЕС проложил путь к инновационному регулированию криптовалют, которое может устанавливать стандарты для всего мира. Процесс еще не закончен. Двигаемся вперед», - написал докладчик Штефан Бергер.
В документ не вошла поправка о запрете майнинга на алгоритме консенсуса Proof-of-Work, что де-факто означало запрет биткоина, отметил парламентарий.
В ECON поддержали предложение Бергера о дальнейшем обсуждении этого вопроса в рамках инициативы ЕС по обеспечению устойчивого развития Taxonomie.
Дальнейшее обсуждение законопроекта пройдет на уровне Совета ЕС и Еврокомиссии.
«Приняв MiCA в целом, ECON дал сильный сигнал к инновациям», - подчеркнул Бергер.
В поддержку текста документа отдали голоса 45 членов комитета, при 5 «против» и 7 воздержавшихся.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада разрешила компаниям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог 2% - закон
|Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
|В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - Кличко
|Зеленский анонсировал существенное снижение налогов для бизнеса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 15.03.22
|НБУ: депозиты населения с начала войны выросли на 16%, средства предприятий снизились на 5%
|Котировки еврооблигаций Украины в последние дни относительно стабильны
|Фондовые биржи АТР 16 марта закрылись резким ростом
|Доллар 16 марта торгуется разнонаправленно к евро и иене
|Комитет Европарламента поддержал законопроект о регулировании криптовалют
Это интересно
|Mozilla удалила «Яндекс» из списка доступных по умолчанию поисковиков браузера Firefox
|Японский производитель цифровой техники Ricoh остановил поставки в Россию
|Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц
|ASUS собирается приостановить работу в России
|В Китае создали установку, которая превращает углекислый газ в экологически чистое топливо
|Взлетевшие цены на никель увеличат стоимость производства электромобиля на 1000 долларов
|Все крупные облачные провайдеры США отказались от бизнеса в России