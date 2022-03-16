Комитет Европарламента поддержал законопроект о регулировании криптовалют

Комитет по экономическим и валютным вопросам Европарламента (ECON) большинством голосов принял законопроект о регулировании криптовалют MiCA.

«Хороший день для криптосектора! Парламент ЕС проложил путь к инновационному регулированию криптовалют, которое может устанавливать стандарты для всего мира. Процесс еще не закончен. Двигаемся вперед», - написал докладчик Штефан Бергер.

В документ не вошла поправка о запрете майнинга на алгоритме консенсуса Proof-of-Work, что де-факто означало запрет биткоина, отметил парламентарий.

В ECON поддержали предложение Бергера о дальнейшем обсуждении этого вопроса в рамках инициативы ЕС по обеспечению устойчивого развития Taxonomie.

Дальнейшее обсуждение законопроекта пройдет на уровне Совета ЕС и Еврокомиссии.

«Приняв MiCA в целом, ECON дал сильный сигнал к инновациям», - подчеркнул Бергер.

В поддержку текста документа отдали голоса 45 членов комитета, при 5 «против» и 7 воздержавшихся.



