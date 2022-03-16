Финансовые новости
- |
- 16.03.22
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 16.03.22
10:39 16.03.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|16 февраля
|53054.4
|17 февраля
|53180.9
|18 февраля
|54125.6
|21 февраля
|58088.2
|22 февраля
|60258.3
|23 февраля
|54374.7
|24 февраля
|58333.3
|25 февраля
|110606.7
|28 февраля
|146020.2
|1 марта
|123971.5
|2 марта
|116173.4
|3 марта
|113195.1
|4 марта
|85825.8
|7 марта
|68252.9
|8 марта
|75402.1
|9 марта
|49371.1
|10 марта
|59152.5
|11 марта
|75557.9
|12 марта
|69982.5
|14 марта
|81372.6
|15 марта
|65623.0
|16 марта
|60655.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 16 марта - 29,2549 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада разрешила компаниям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог 2% - закон
|Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
|В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - Кличко
|Зеленский анонсировал существенное снижение налогов для бизнеса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.03.22
|Остаток средств на корсчетах банков 16.03.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 15.03.2022
|Доллар 16 марта дешевеет к евро, слабо дорожает в паре с иеной
|Золото продолжает дешеветь 16 марта на ожидаемом ужесточении политики ФРС США
|Фондовые биржи АТР 16 марта в основном растут вслед за США
Это интересно
|Японский производитель цифровой техники Ricoh остановил поставки в Россию
|Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц
|ASUS собирается приостановить работу в России
|В Китае создали установку, которая превращает углекислый газ в экологически чистое топливо
|Взлетевшие цены на никель увеличат стоимость производства электромобиля на 1000 долларов
|Все крупные облачные провайдеры США отказались от бизнеса в России
|Американская IТ-компания Imperva приостановила деятельность в РФ и Беларуси