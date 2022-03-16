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Доллар 16 марта дешевеет к евро, слабо дорожает в паре с иеной
08:54 16.03.2022 |
В ходе сегодняшних торгов доллар США снижается по отношению к евро и незначительно повышается в паре с японской иеной.
Трейдеры ждут результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут подведены в 20:00 EET.
Аналитики уверены, что Федрезерв повысит ключевую процентную ставку по итогам мартовского заседания, однако повышение будет осторожным ввиду повышенной неопределенности на глобальных рынках.
Раньше многие ожидали, что повышение составит сразу 50 базисных пунктов, однако на фоне войны в Украине такой сценарий теперь представляется маловероятным, и рынок рассчитывает на подъем ставки на 25 б.п. - до 0,25-0,5%.
Глава ФРС Джером Пауэлл ранее в этом месяце заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 б.п. в марте.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,28%, более широкий WSJ Dollar Index снижается на 0,16%.
По состоянию на 8:36 EET за евро давали $1,0974 по сравнению с $1,0956 на закрытие предыдущей сессии.
Стоимость американской валюты в паре с японской национальной увеличилась на то же время до 118,31 иены против 118,30 иены по итогам торгов во вторник.
Курс фунта стерлингов к 9:36 EET поднялся до $1,3049 по сравнению с $1,3042 на закрытие предыдущей сессии.
На этой неделе также состоятся заседания Банка Англии и Банка Японии. Трейдеры прогнозируют, что британский ЦБ увеличит базовую ставку с 0,5% до доковидного уровня в 0,75%.
Между тем японский центробанк, как ожидается, сохранит ультрамягкую монетарную политику, нацеленную на стимулирование экономики и достижение целевого уровня инфляции в 2%. Однако ранее председатель Банка Японии Харухико Курода дал понять, что регулятор может рассмотреть отказ от некоторых стимулов для того, чтобы предотвратить ускорение инфляции за счет скачка цен на энергоресурсы.
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