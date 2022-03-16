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Золото продолжает дешеветь 16 марта на ожидаемом ужесточении политики ФРС США
08:04 16.03.2022 |
Стоимость золота в среду утром продолжает снижаться, инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.24 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 11,6 доллара, или на 0,61%, до 1917,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,63%, до 24,995 доллара за унцию.
На рынке золота в среду утром продолжается отрицательная динамика, поскольку инвесторы предполагают, что сегодня по итогам заседания Федеральная резервная система США повысит учётную ставку, а ужесточение монетарной политики позитивно для курса доллара и негативно для стоимости драгоценного металла.
Тем не менее, в текущей ситуации золото сохраняет актуальность как актив-убежище. "Конфликт России с Украиной, похоже, не приведет к немедленной деэскалации, что должно оказать поддержку цене на золото", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.
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