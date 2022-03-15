Минфин на аукционах ОВГЗ 15 марта привлек в госбюджет 5 млрд грн и $11,9 млн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|41
|42*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000221436
|Доразмещение UA4000225668
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|Дата проведения
|15.03.2022
|15.03.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|16.03.2022
|16.03.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|9.70
|11.00
|Срок обращения (дней)
|42
|350
|Дата погашения
|27.04.2022
|01.03.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|208111000
|5361431000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|208111000
|5361431000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|18160503000
|21690869000
|Количество поданных заявок. шт
|14
|33
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|14
|33
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|!
|11.00
|Установленная доходность. %
|10.00
|11.00
|Средневзвешенная доходность. %
|10.00
|11.00
|Поступление в бюджет
|205742696.82
|4849843253.98
Данные: Минфин Украины
* - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|43*
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000225775 (ном в ин. вал. $ США)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|15.03.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|16.03.2022
|Срок оплаты процентов
|28.04.2022
|Срок оплаты процентов
|27.10.2022
|Срок оплаты процентов
|27.04.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|18.50
|Номинальный уровень доходности. %
|3.70
|Срок обращения (дней)
|407
|Дата погашения
|27.04.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|11739000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|11739000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11739000
|Количество поданных заявок. шт
|7
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|Установленная доходность. %
|3.70
|Средневзвешенная доходность. %
|3.70
|Поступление в бюджет
|11905693,80
Данные: Минфин Украины
* - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"