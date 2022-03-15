Минфин на аукционах ОВГЗ 15 марта привлек в госбюджет 5 млрд грн и $11,9 млн

Министерство финансов Украины на дебютных первичных аукционах 15 марта по размещению долларовых военных облигаций смогло привлечь $11,9 млн на срок 407 дней под традиционные для такого срока заимствования 3,7%, удовлетворив все поданные 7 заявок.

Согласно информации на сайте ведомства, спрос на предложенные в третий раз годичные гривневые военные облигации снизился до 4,85 млрд грн с 6,61 млрд грн неделю назад и 8,12 млрд грн на дебютном аукционе 1 марта.

В то же время число заявок достигло рекордных 33 против 31 неделю назад и 10 не дебютном аукционе. Ставка размещения осталась прежней – 11% годовых.

Помимо того с сокращением срока до погашения до 42 дней до 205,74 млн грн вырос спрос и объем размещения самых "коротких" гривневых ОВГЗ, ставка которых осталась на уровне 10% годовых.

Как сообщалось, общий объем выпуска военных облигаций - до 400 млрд грн. Их может приобретать Нацбанк, который уже приобрел этих бумаг на 20 млрд грн.

По долларовым военным облигациям в отличие от дисконтных гривневых бумаг трижды предусмотрена выплата процентов: 27 апреля и затем дважды через полгода.