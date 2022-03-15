Спрос банков на поддержку ликвидности упал, тендеры временно прекратились

Национальный банк Украины (НБУ) 12 и 14 марта впервые с начала войны не проводил тендеры по поддержке ликвидности.

Как сообщается на сайте НБУ, с 4 марта также отсутствует спрос на кредиты овернайт, а суммарная поддержка ликвидности на тендерах с того времени составила всего 2,55 млрд грн сроком на один год и 785 млн грн на 28 дней, тогда как за предыдущие пять дней (25 февраля-3 марта) – 67 млрд грн.

Максимальное количество участников тендеров в последние дни – пять – было зафиксировано 7 марта, тогда как после начала войны в конце февраля в тендерах в отдельные дни участвовало свыше 20 банков.

В то же время спрос на размещение свободных средств банков в депозитные сертификаты НБУ на условиях "овернайт" остается высоким: с 8 марта он находится в диапазоне 137-149 млрд грн, что в несколько раз больше, чем в первые дни войны.

Помимо этого, в этих тендерах по размещению депозитных сертификатов "овернайт" в последние дни регулярно участвуют 49-52 банка, что тогда как в начале войны их было до 25.

Глава центробанка Кирилл Шевченко 24 февраля сообщил, что в рамках военного положения Нацбанк осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничения по сумме сроком до года с возможностью пролонгации еще на один год, тогда как ранее их срок был ограничен 28 днями.

Такие кредиты предоставляются по ставке 11% годовых, тогда как депозитные сертификаты размещаются под 9% годовых.

Всего с начала войны НБУ предоставил подобные годичные кредиты на 62,43 млрд грн.