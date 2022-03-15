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Курс евро 15 марта чуть замедлил рост к доллару
15:05 15.03.2022 |
Курс евро немного замедлил темпы роста к доллару после публикации статистики, которая показала резкое снижение уровня промышленного производства в Европе и доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.48 EET курс евро к доллару растет до 1,0997 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0939 доллара. Курс доллара в свою очередь снижается к иене - до 117,98 иены со 118,18 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,23%, до 98,77 пункта.
Инвесторы обратили внимание на данные промпроизводства в еврозоне. Показатель в январе снизился в годовом выражении на 1,3% при прогнозе снижения лишь на 0,5%. Кроме того, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте упал до минус 39,3 пункта, что стало минимальным показателем за всю историю наблюдений.
До публикации этой статистики курс евро находился на отметке чуть выше 1,1 доллара.
Курс фунта стерлингов тем временем растет к доллару до 1,3042 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3 доллара. Этому тоже способствует макростатистика. За период ноября-января уровень безработицы в Британии упал до 3,9% с 4,1% месяцем ранее.
Инвесторы также ожидают заседания британского центробанка, которое пройдет позднее в среду. Участники торгов оценивают перспективы ужесточения монетарной политики регулятором.
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