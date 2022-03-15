Как работает финансовый рынок Украины во время войны: разъяснение НБУ

В Украине, кроме зон активных боевых действий, отделения банков работают, а банкоматы пополняются наличными. НБУ дал полезную информацию об условиях предоставления финансовых услуг в период военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Обслуживание кредитов

Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного положения и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией.

Банки вводят кредитные каникулы по кредитным продуктам.

Кредитные каникулы - это отсрочка уплаты долга на другой срок, то есть это отсрочка платежей по кредиту во время действия военного положения в стране.

Это не прощение долга, а отсрочка платежей.

"Если во время кредитных каникул вы не будете погашать кредит, вам не будут начислять пени и штрафы, и это не испортит вашу кредитную историю. Однако кредит необходимо будет выплатить. Если у вас есть возможность платить по кредиту, выполняйте свои кредитные обязательства в обычном режиме. У каждого банка свои условия кредитных каникул, поэтому узнавайте о конкретных условиях в банке, в котором вы обслуживаетесь", - говорится в сообщении.

Платежные карты

Банки могут автоматически или по запросу продлить срок действия вашей карты, если он истек/истекает. Спросите у своего банка.

Тарифы на финансовые услуги

Банки пересматривают тарифы на предоставление своих услуг в сторону уменьшения или отмены, в том числе просматриваемые комиссии на перевод средств, на платежи на помощь армии, комиссии за пользование карточками, обслуживание карт и счетов для физических лиц и предпринимателей, снятие наличных в Украине и за рубежом, комиссию за конвертацию и прочее.

Операции с иностранной валютой

Продать иностранную валюту можно: в открытых отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках и через онлайн-банкинг.

Ограничения на продажу иностранной валюты отсутствуют.

Покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 года). Исключение (с 8 марта) - покупка валюты в отделениях банков, которые расположены на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором (в случае наличия валюты).

Снятие средств со счетов

Валюта: снять средства с валютного счета можно в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешено с 1 марта 2022 года). Например, у вас есть долларовый счет - вы можете снять с него чуть больше тысячи долларов в день, если счет в евро - тогда снять можно около 900 евро в день. Или продать соответствующий эквивалент валюты с зачислением гривневых средств на счет в национальной валюты и снять 100 тыс. в день.

Гривна: со счета в национальной или иностранной валюте можно снять наличную гривну в размере - 100 тыс. грн в день.

Отдельные правила действуют для граждан, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором.

Национальный банк разрешил клиентам на территориях, которые находятся под угрозой оккупации государством-агрессором, снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме.

Также разрешено осуществлять покупку наличной иностранной валюты и банковских металлов с физической поставкой, при условии наличия средств или банковских металлов в филиале/отделении банка.

Решение об осуществлении таких операций принимается руководителем банка и может делегироваться руководителю филиала/отделения банка.

Использование средств с арестованных счетов

Разрешено пользоваться средствами на счетах, на которые был наложен арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями. Сумма взыскания не должна превышать 100 тыс. грн.

Снятие наличных

Кроме снятия наличных с банкоматов, в случае острой необходимости в наличности вы можете получить ее в предприятиях торговли - супермаркетах, аптеках или АЗС.

Чтобы получить наличные, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не более 6 000 гривен (уточняйте возможную сумму выдачи на кассе торговца).