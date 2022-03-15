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Стоимость золота снижается 15 марта в ожидании итогов заседания ФРС США
08:20 15.03.2022 |
Стоимость золота во вторник утром снижается более чем на 1% в преддверии публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 30,05 доллара, или на 1,53%, до 1930,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,57%, до 24,895 доллара за унцию.
Одним из главных экономических событий ближайших дней станут результаты заседания Федрезерва США, публикация которых ожидается в среду. Большинство аналитиков полагает, что регулятор повысит базовую (учётную) ставку, что станет позитивным фактором для доллара и негативным для золота.
"Хотя направление цен в ближайшие месяцы должно в значительной степени определяться украинским кризисом, нормализация денежно-кредитной политики ФРС, укрепление доллара и восстановление доходности облигаций могут оказать давление на драгоценный металл", - поясняют эксперты Fitch Solutions, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
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