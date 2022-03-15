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Фунт стерлингов 15 марта дорожает к доллару
08:16 15.03.2022 |
Курс фунта стерлингов растет во вторник утром по отношению к доллару в ожидании публикации данных о возможном снижении уровня безработицы в Великобритании, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.42 EET курс фунта растет к доллару до 1,3042 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3 доллара.
Тем временем и курс евро к доллару растет, до 1,098 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0939 доллара. Курс доллара в свою очередь укрепляется к иене - до 118,35 иены со 118,18 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,13%, до 98,87 пункта.
Британская валюта во вторник утром чувствует себя уверенно, поскольку, по ожиданиям аналитиков, безработица в стране за период ноября-января снизилась до 4% с 4,1% ранее.
Кроме того, инвесторы ожидают публикации результатов заседаний Федеральной резервной системы США и британского центробанка. "Ожидается, что ФРС и Банк Англии повысят учётные ставки на 25 базисных пунктов на своих заседаниях в среду и четверг соответственно, но Банк Англии, вероятно, сделает это с гораздо меньшим энтузиазмом", - сообщила газете Wall Street Journal аналитик Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).
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