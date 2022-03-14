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Фунт стерлингов дорожает к доллару в ожидании заседания Банка Англии
19:42 14.03.2022 |
Курс фунта стерлингов в понедельник вечером растет по отношению к доллару в ожидании итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.16 EET курс фунта стерлингов рос до 1,3063 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3036 доллара.
Курс евро к доллару увеличивался до 1,0966 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0909 доллара, курс доллара к иене поднимался до 117,93 иены за доллар со 117,28 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,35%, до 98,78 пункта.
Решения Банка Англии будут опубликованы в четверг. Аналитики Deutsche Bank Research, которых цитирует газета Wall Street Journal, ожидают, что регулятор будет повышать ставку в марте, мае и августе в этом году, в итоге она составит 1,5%. По словам экспертов, это предполагает, что в мае ставка будет повышена на 50 базисных пунктов.
На этой неделе инвесторы также ждут новостей от Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам двухдневного мартовского заседания. Кроме решения по ставке, регулятор также представит свои прогнозы по основным макроэкономическим показателям. По данным CME Group, почти 100% опрошенных экспертов ожидают повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов, в то время как только 0,2% ждут ее сохранения на текущем уровне 0-0,25%.
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