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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Финкомитет предлагает Раде разрешить НБУ на время военного положения покупать ценные бумаги эмитентов

 

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предлагает Верховной Раде разрешить НБУ на время военного положения покупать ценные бумаги эмитентов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, ссылаясь на законопроект 7137-д, передают Українськi Новини.

Так, по данным депутата, расширяются полномочия НБУ на период военного положения:

- приобретать ценные бумаги у эмитентов;

- предусматривается уплата НБУ прибыли за 2021 год в 1-м квартале 2022 года;

- приостанавливается для банков право выдавать бланковые кредиты.

Кроме того, на время ВВ + 4 месяца убирается обязанность НБУ относить банки в категорию неплатежеспособных, если банк в течение 30 календарных дней подряд допустил нарушение минимального значения норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала или допустил нарушение значения хотя бы одного из нормативов ликвидности ниже минимальных нормативных значений.

На время военного положения для банков, других финансовых учреждений и контролирующих органов останавливается течение сроков, определенных для отправки сообщения об открытии или закрытии счета и сообщений о взятии счета на учет или отказе во взятии контролирующим органом счета на учет.

Также в случае неполучения финансовым учреждением уведомления (квитанции) контролирующего органа о подтверждении факта принятия уведомления об открытии счета, по таким счетам могут производиться расходные операции без получения подтверждения.

На время военного времени предоставление электронных сервисов и прием электронных документов от налогоплательщиков осуществляются в рабочие дни с 8 до 18 часов.
По материалам: Українські Новини
 

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