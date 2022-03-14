Евро дорожает к доллару на возобновлении аппетита к риску

Курс евро в понедельник растет к доллару на возобновлении аппетита к риску в свете некоторого ослабления геополитического напряжения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.07 EET курс евро к доллару растет до 1,0949 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0909 доллара. Курс доллара к иене поднимается до 117,88 иены за доллар со 117,28 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,08%, до 99,04 пункта.

Заявления о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной несколько разрядили геополитическую напряженность. В результате спрос на активы-убежища снизился. Инвесторы вновь заинтересовались более рисковыми активами, к которым в числе прочих относится евро.

Кроме того, рынки ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике. Мартовское заседание американского регулятора пройдет на этой неделе, его итоги будут опубликованы в среду.

"Следует ожидать повышения ставки на 25 базисных пунктов, а также некоторой конкретной информации о сокращении баланса", - считают аналитики RBC Capital Markets, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.