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Остаток средств на корсчетах банков 14.03.22
10:25 14.03.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|14 февраля
|69471.1
|15 февраля
|63933.6
|16 февраля
|53054.4
|17 февраля
|53180.9
|18 февраля
|54125.6
|21 февраля
|58088.2
|22 февраля
|60258.3
|23 февраля
|54374.7
|24 февраля
|58333.3
|25 февраля
|110606.7
|28 февраля
|146020.2
|1 марта
|123971.5
|2 марта
|116173.4
|3 марта
|113195.1
|4 марта
|85825.8
|7 марта
|68252.9
|8 марта
|75402.1
|9 марта
|49371.1
|10 марта
|59152.5
|11 марта
|75557.9
|12 марта
|69982.5
|14 марта
|81372.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 12 марта - 29,2549 грн
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