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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 12.03.2022
10:23 14.03.2022 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|Примітка
|11.02.2022
|9.0988
|14.02.2022
|9.1831
|15.02.2022
|9.0889
|16.02.2022
|9.0497
|17.02.2022
|9.1818
|18.02.2022
|9.0386
|21.02.2022
|9.0874
|22.02.2022
|9.2556
|23.02.2022
|9.3172
|24.02.2022
|9.1749
|рахунок за особистих умов
|25.02.2022
|9.1749
|рахунок за особистих умов
|28.02.2022
|9.1749
|рахунок за особистих умов
|01.03.2022
|9.1749
|рахунок за особистих умов
|02.03.2022
|9.1749
|рахунок за особистих умов
|03.03.2022
|9.1523
|04.03.2022
|9.0000
|07.03.2022
|9.0000
|08.03.2022
|9.0000
|09.03.2022
|9.0000
|10.03.2022
|9.0000
|11.03.2022
|9.0000
|12.03.2022
|9.0000
Данные НБУВ соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-р
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