Нацбанк вернул требование подтверждающих документов на вывоз свыше EUR10 тыс.

Граждане снова должны предоставлять подтверждающие документы банков при перемещении за пределы Украины валютных ценностей на сумму, превышающую EUR10 тыс., в частности, документы о снятии наличных с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.

"Сегодня с целью предотвращения вывода капитала за границу, а также с учетом коммуникации с соответствующими органами государственной власти Национальный банк принял решение вернуть требование о предоставлении подтверждающих документов при перемещении валютных ценностей за границу стоимостью выше EUR10 тыс. (в эквиваленте)", – говорится в сообщении НБУ на его сайте.

Согласно ему, соответствующие изменения утверждены постановлением правления Нацбанка от 13 марта №51, которым отменена норма постановления от 4 марта, позволявшая физлицам не предоставлять подтверждающие документы при перевозке валютных ценностей за рубеж.

НБУ напомнил, что граждане по-прежнему должны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает EUR10 тыс., при их перемещении за границу.