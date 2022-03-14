Доллар 14 марта торгуется разнонаправленно к евро и иене в понедельник утром

Курс доллара в понедельник утром торгуется без единой динамики по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.51 EET курс евро к доллару растёт до 1,0915 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0909 доллара, а курс доллара к иене поднимается до 117,78 иены за доллар со 117,28 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в итоге увеличивается на 0,07%, до 99,19 пункта.

"На валютных рынках наблюдается повышенная волатильность", - заявили газете Wall Street Journal аналитики Corpay Карл Шамотта и Картик Санкаран (Karl Schamotta, Karthik Sankaran).

В ближайшие дни произойдёт заседание Федрезерва, по итогам которого регулятор примет решения относительно дальнейшего курса монетарной политики.

Аналитики Capital Economics, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, ожидают повышения ФРС базовой (учётной) ставки на 25 базисных пунктов и "продолжения приверженности агрессивному циклу ужесточения, который может возобновить ралли доллара".