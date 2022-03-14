Золото дешевеет 14 марта на ослаблении внешнеполитической напряженности





Золото в понедельник утром немного дешевеет за счёт некоторого кажущегося снижения напряженности ситуации между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 7,2 доллара, или на 0,36%, до 1977,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,04%, до 25,887 доллара за унцию.

Цены на золото снижаются, так как надежды на прогресс в российско-украинских переговорах уменьшают спрос на драгоценный металл в качестве актива-убежища. Но это снижение может быть временным, следует из оценок ряда экспертов.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в переговорах с Украиной есть "определенные позитивные сдвиги".

"Хотя комментарии Путина, вероятно, и вселяют в участников рынка надежду на то, что переговоры о прекращении огня идут в правильном направлении, опасения по поводу состояния экономики вряд ли исчезнут в ближайшее время, поэтому снижение стоимости золота, возможно, будет временным", - отмечают аналитики Oanda, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.