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ЕС хочет изменить правила для криптовалют – это может запретить Bitcoin и Ethereum
12:38 13.03.2022 |
В Евросоюзе разработали изменения для работы криптовалют, которые могут де-факто запретить использование таких цифровых валют как Bitcoin и Ethereum.
Об этом сообщает Bloomberg.
Криптоактивы, производимые или торгуемые в ЕС, "должны подчиняться минимальным стандартам экологической устойчивости и иметь план для обеспечения соответствия" этим требованиям. Комитет по экономическим и валютным вопросам будет голосовать за законопроект в понедельник.
Части касательно минимальных стандартов экоустойчивости и наличия плана, пишет Bloomberg, являются изменениями, внесенными в последнюю минуту, чтобы ограничить или запретить использование цифровых валют, работающих по так называемому механизму "доказанной работы". То есть Bitcoin и Ethereum.
Этот механизм является одним из основных управляющих блокчейном Bitcoin. Майнеры предоставляют компьютерную мощность сети, которая защищает и обрабатывает блокчейн, и получают вознаграждение в биткойнах за свой вклад.
Представители криптоиндустрии выражают опасения, что такая норма может полностью запретить использование Bitcoin и Ethereum в Европе, ведь разработать такой план на базе механизма доказанной работы невозможно.
"Мы призываем вас всех связаться со своими членами Европейского парламента и сообщить им, что вы выступаете против запрета биткойнов в Европе", - написал в своем Twitter Паскаль Готье из Ledger, одного из крупнейших поставщиков криптовалютных кошельков.
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