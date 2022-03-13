ЕС хочет изменить правила для криптовалют – это может запретить Bitcoin и Ethereum

В Евросоюзе разработали изменения для работы криптовалют, которые могут де-факто запретить использование таких цифровых валют как Bitcoin и Ethereum.

Об этом сообщает Bloomberg.

Криптоактивы, производимые или торгуемые в ЕС, "должны подчиняться минимальным стандартам экологической устойчивости и иметь план для обеспечения соответствия" этим требованиям. Комитет по экономическим и валютным вопросам будет голосовать за законопроект в понедельник.

Части касательно минимальных стандартов экоустойчивости и наличия плана, пишет Bloomberg, являются изменениями, внесенными в последнюю минуту, чтобы ограничить или запретить использование цифровых валют, работающих по так называемому механизму "доказанной работы". То есть Bitcoin и Ethereum.

Этот механизм является одним из основных управляющих блокчейном Bitcoin. Майнеры предоставляют компьютерную мощность сети, которая защищает и обрабатывает блокчейн, и получают вознаграждение в биткойнах за свой вклад.

Представители криптоиндустрии выражают опасения, что такая норма может полностью запретить использование Bitcoin и Ethereum в Европе, ведь разработать такой план на базе механизма доказанной работы невозможно.

"Мы призываем вас всех связаться со своими членами Европейского парламента и сообщить им, что вы выступаете против запрета биткойнов в Европе", - написал в своем Twitter Паскаль Готье из Ledger, одного из крупнейших поставщиков криптовалютных кошельков.



