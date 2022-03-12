Chainalysis запустила инструменты для выявления подсанкционных криптокошельков

Аналитическая компания Chainalysis объявила о запуске двух новых бесплатных инструментов для выявления подпадающих под санкции криптокошельков.

В фирме напомнили, что криптовалюты помогли властям и фондам Украины собрать пожертвования на десятки миллионов долларов. Однако возможности цифровых активов могут использоваться и для обхода санкций.

«В то время как индустрия празднует успешный сбор средств украинским правительством, мы также слышали опасения по поводу возможного использования криптовалют подсанкционными юридическими и физическими лицами в России для уклонения от ограничений», - заявили в Chainalysis.

Традиционные финансовые учреждения, крупные криптокомпании и централизованные биржи, как правило, имеют решения для мониторинга транзакций и соблюдения нормативных требований. Новые инструменты Chainalysis в первую очередь предназначены для децентрализованных протоколов, включая DEX, DeFi-платформы, ДАО и dapps.

Решения, позволяющие им проверять, находится ли криптовалютный адрес в санкционном списке, включают:

* API для мобильных приложений и веб-сайтов;

* ончейн-оракул для использования в смарт-контрактах.

Запуск API состоится ориентировочно в апреле. Оракул уже развернут в большинстве сетей с поддержкой EVM, таких как Ethereum, Avalanche, BSC, Polygon, Optimism, Arbitrum и Celo.