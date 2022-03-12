Финансовые новости
- |
- 12.03.22
- |
- 17:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Chainalysis запустила инструменты для выявления подсанкционных криптокошельков
13:39 12.03.2022 |
Аналитическая компания Chainalysis объявила о запуске двух новых бесплатных инструментов для выявления подпадающих под санкции криптокошельков.
В фирме напомнили, что криптовалюты помогли властям и фондам Украины собрать пожертвования на десятки миллионов долларов. Однако возможности цифровых активов могут использоваться и для обхода санкций.
«В то время как индустрия празднует успешный сбор средств украинским правительством, мы также слышали опасения по поводу возможного использования криптовалют подсанкционными юридическими и физическими лицами в России для уклонения от ограничений», - заявили в Chainalysis.
Традиционные финансовые учреждения, крупные криптокомпании и централизованные биржи, как правило, имеют решения для мониторинга транзакций и соблюдения нормативных требований. Новые инструменты Chainalysis в первую очередь предназначены для децентрализованных протоколов, включая DEX, DeFi-платформы, ДАО и dapps.
Решения, позволяющие им проверять, находится ли криптовалютный адрес в санкционном списке, включают:
* API для мобильных приложений и веб-сайтов;
* ончейн-оракул для использования в смарт-контрактах.
Запуск API состоится ориентировочно в апреле. Оракул уже развернут в большинстве сетей с поддержкой EVM, таких как Ethereum, Avalanche, BSC, Polygon, Optimism, Arbitrum и Celo.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден подписал указ, запрещающий поставку долларовых банкнот в РФ
|Российские самолеты обстреляли белорусский населенный пункт на границе с Украиной, чтобы втянуть ВС РБ в войну - Командование ВС ВСУ
|Двойное обострение. Почему переговоры Кулебы и Лаврова провалились
|Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Немецкий Commerzbank вслед за Deutsche Bank уходит из России
|Chainalysis запустила инструменты для выявления подсанкционных криптокошельков
|MoneyGram приостанавливает предоставление услуг в России
|Что нужно знать тем, кто планирует выехать за границу: памятка НБУ
|Deutsche Bank заявил о сворачивании работы в России
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.03.22
Это интересно
|Россиянам больше нельзя заводить новые аккаунты в облаке Google Cloud
|Google рассказала, какие сервисы для Android скоро получат улучшения и новые возможности
|BlaBlaCar прекращает развитие своего бизнеса в России
|Sony прекратила продажи PlayStation и закрыла PlayStation Store в России
|YouTube отключил все функции монетизации на территории России
|Google приостановил покупку приложений в Google Play для пользователей из РФ
|Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать в России