Что нужно знать тем, кто планирует выехать за границу: памятка НБУ

Национальный банк Украины подготовил памятку для тех, кто планирует выехать за границу в период действия военного положения в Украине. За рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Готовимся к выезду

Снять валюту со своего валютного счета в Украине можно в сумме до 30 тыс. грн в эквиваленте в день. К примеру, у вас есть долларовый счет - вы можете снять с него чуть больше тысячи долларов в день, если счет в евро - тогда можно снять около 900 евро в день.

Официальный курс гривны к доллару - 29,25 грн/доллар, курс гривни к евро - 33,17 грн/евро (зафиксирован на 24.02.2022).

Покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 года). Исключение (с 8 марта) - покупка валюты в отделениях банков, которые расположены на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором (в случае наличия валюты).

Не нужно вывозить из Украины наличную гривну - вы либо вообще не сможете обменять ее за границей, либо сможете обменять по очень невыгодному курсу.

Наличную гривну лучше заблаговременно зачислить в Украине на свой карточный счет. Это можно сделать: в работающем отделении банка, имея с собой паспорт; через платежные устройства, с функцией приема наличных - терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных. А дальше за границей рассчитываться карточкой.

Пересекаем границу

Требование декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте) остается. Однако отменена необходимость предоставления подтверждающих документов о снятии наличных с собственных счетов и покупку банковских металлов.

Для выезжающих на автомобили - полис страхования "Зеленая карта" не обязателен (Польша, Словакия, Венгрия и Молдова).

"Ковидные" документы и медицинская страховка при пересечении границы не проверяются. Однако могут требоваться в странах назначения.

Рассчитываемся за границей

Для расчетов за рубежом отдавайте предпочтение безналичным расчетам: гривневые и валютные платежные карты, платежные приложения ApplePay и GooglePay.

За рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт.

Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой (а не курсом наличного обмена).