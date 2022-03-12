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Что нужно знать тем, кто планирует выехать за границу: памятка НБУ
12:30 12.03.2022 |
Национальный банк Украины подготовил памятку для тех, кто планирует выехать за границу в период действия военного положения в Украине. За рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Готовимся к выезду
Снять валюту со своего валютного счета в Украине можно в сумме до 30 тыс. грн в эквиваленте в день. К примеру, у вас есть долларовый счет - вы можете снять с него чуть больше тысячи долларов в день, если счет в евро - тогда можно снять около 900 евро в день.
Официальный курс гривны к доллару - 29,25 грн/доллар, курс гривни к евро - 33,17 грн/евро (зафиксирован на 24.02.2022).
Покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 года). Исключение (с 8 марта) - покупка валюты в отделениях банков, которые расположены на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором (в случае наличия валюты).
Не нужно вывозить из Украины наличную гривну - вы либо вообще не сможете обменять ее за границей, либо сможете обменять по очень невыгодному курсу.
Наличную гривну лучше заблаговременно зачислить в Украине на свой карточный счет. Это можно сделать: в работающем отделении банка, имея с собой паспорт; через платежные устройства, с функцией приема наличных - терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных. А дальше за границей рассчитываться карточкой.
Пересекаем границу
Требование декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте) остается. Однако отменена необходимость предоставления подтверждающих документов о снятии наличных с собственных счетов и покупку банковских металлов.
Для выезжающих на автомобили - полис страхования "Зеленая карта" не обязателен (Польша, Словакия, Венгрия и Молдова).
"Ковидные" документы и медицинская страховка при пересечении границы не проверяются. Однако могут требоваться в странах назначения.
Рассчитываемся за границей
Для расчетов за рубежом отдавайте предпочтение безналичным расчетам: гривневые и валютные платежные карты, платежные приложения ApplePay и GooglePay.
За рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт.
Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой (а не курсом наличного обмена).
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