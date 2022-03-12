Финансовые новости
- |
- 12.03.22
- |
- 07:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕЦБ ищет способы позволить украинским беженцам обменять гривны на евро
Европейский центральный банк работает над созданием финансового механизма, который позволит миллионам украинских беженцев конвертировать свои сбережения в другие валюты по разумному курсу. Более 2 млн человек покинули Украину после вторжения России, и их число может увеличиться до 5 миллионов в течение нескольких недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Многие из беженцев с трудом покупают даже предметы первой необходимости, поскольку их сбережения в гривнах не конвертируются в большей части Европы, а это означает, что у них нет возможности обменять их по разумному курсу. Это, в свою очередь, делает их жертвами недобросовестных трейдеров, предлагающих сверхнизкие обменные курсы.
Несколько политиков ЕЦБ, в основном с востока блока, в четверг попросили главу ЕЦБ Кристин Лагард предложить совместное решение, и сейчас банк пытается разработать механизм.
Источники сообщили, что лидеры ЕС также оказывали давление на банк и просили ЕЦБ активизировать свои усилия.
Вариант, рассматриваемый лидерами Европейского союза на саммите в Версале на этой неделе, заключается в том, чтобы ЕС гарантировал кредит и использовал ЕЦБ в качестве посредника в транзакциях.
Фактическая конвертация будет происходить через коммерческие банки, но под эгидой центрального банка еврозоны и при поддержке общих правил.
Частью решения может быть разрешение украинцам открывать банковские счета в Европе и позволять им тратить свои гривны в электронном виде до заранее установленного лимита.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Байден подписал указ, запрещающий поставку долларовых банкнот в РФ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские самолеты обстреляли белорусский населенный пункт на границе с Украиной, чтобы втянуть ВС РБ в войну - Командование ВС ВСУ
|Двойное обострение. Почему переговоры Кулебы и Лаврова провалились
|Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
|США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Байден подписал указ, запрещающий поставку долларовых банкнот в РФ
|ЕЦБ ищет способы позволить украинским беженцам обменять гривны на евро
|Deutsche Bank не уходит из РФ, потому что это «противоречит их ценностям»
|НБУ упростил финмониторинг при покупке военных облигаций за наличку
|Премии по «Зеленой карте» в Украине за 2021г возросли на 32,8%, количество договоров - на 28,4% - МТСБУ
|Курс евро 11 марта снижается к доллару на статданных по инфляции в Германии
Это интересно
|YouTube отключил все функции монетизации на территории России
|Google приостановил покупку приложений в Google Play для пользователей из РФ
|Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать в России
|Toyota не уходит из России, но производство и поставку автомобилей приостановила
|Amazon прекращает отправку товаров в Россию
|ESET прекращает продажи новых лицензий решений в РФ и Беларуси, предоставляет EUR 500 тыс. поддержки Украине через НПО
|Twitter запустил зеркало в сети Tor