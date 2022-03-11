Финансовые новости
- |
- 11.03.22
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 11.03.22
10:04 11.03.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|11 февраля
|63787.4
|14 февраля
|69471.1
|15 февраля
|63933.6
|16 февраля
|53054.4
|17 февраля
|53180.9
|18 февраля
|54125.6
|21 февраля
|58088.2
|22 февраля
|60258.3
|23 февраля
|54374.7
|24 февраля
|58333.3
|25 февраля
|110606.7
|28 февраля
|146020.2
|1 марта
|123971.5
|2 марта
|116173.4
|3 марта
|113195.1
|4 марта
|85825.8
|7 марта
|68252.9
|8 марта
|75402.1
|9 марта
|49371.1
|10 марта
|59152.5
|11 марта
|75557.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 11 марта - 29,2549 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
|США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие
|МВФ утвердил $1,4 млрд срочной финпомощи Украине, будет работать над новой программой вместо stand by – Фонд
|Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $13,6 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.03.22
|Остаток средств на корсчетах банков 11.03.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.03.2022
|Крупнейший банк США JPMorgan выходит из России
|Золото 11 марта торгуется ниже 2000 долларов за унцию утром в пятницу
|Доллар 11 марта торгуется разнонаправленно к евро и иене
Это интересно
|Amazon прекращает отправку товаров в Россию
|ESET прекращает продажи новых лицензий решений в РФ и Беларуси, предоставляет EUR 500 тыс. поддержки Украине через НПО
|Twitter запустил зеркало в сети Tor
|Red Hat прекращает продажи и обслуживание в России и Беларуси
|IBM объявила о приостановке работы в России
|Spotify и Netflix ограничат работу своих сервисов в России
|TikTok ограничил работу в России