Финансовые новости
- |
- 11.03.22
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.03.2022
10:02 11.03.2022 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|Примітка
|10.02.2022
|9.0387
|11.02.2022
|9.0988
|14.02.2022
|9.1831
|15.02.2022
|9.0889
|16.02.2022
|9.0497
|17.02.2022
|9.1818
|18.02.2022
|9.0386
|21.02.2022
|9.0874
|22.02.2022
|9.2556
|23.02.2022
|9.3172
|24.02.2022
|9.1749
|рахунок за особистих умов
|25.02.2022
|9.1749
|рахунок за особистих умов
|28.02.2022
|9.1749
|рахунок за особистих умов
|01.03.2022
|9.1749
|рахунок за особистих умов
|02.03.2022
|9.1749
|рахунок за особистих умов
|03.03.2022
|9.1523
|04.03.2022
|9.0000
|07.03.2022
|9.0000
|08.03.2022
|9.0000
|09.03.2022
|9.0000
|10.03.2022
|9.0000
Данные НБУВ соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-р
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
|США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие
|МВФ утвердил $1,4 млрд срочной финпомощи Украине, будет работать над новой программой вместо stand by – Фонд
|Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $13,6 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.03.22
|Остаток средств на корсчетах банков 11.03.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.03.2022
|Крупнейший банк США JPMorgan выходит из России
|Золото 11 марта торгуется ниже 2000 долларов за унцию утром в пятницу
|Доллар 11 марта торгуется разнонаправленно к евро и иене
Это интересно
|Amazon прекращает отправку товаров в Россию
|ESET прекращает продажи новых лицензий решений в РФ и Беларуси, предоставляет EUR 500 тыс. поддержки Украине через НПО
|Twitter запустил зеркало в сети Tor
|Red Hat прекращает продажи и обслуживание в России и Беларуси
|IBM объявила о приостановке работы в России
|Spotify и Netflix ограничат работу своих сервисов в России
|TikTok ограничил работу в России