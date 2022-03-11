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Золото 11 марта торгуется ниже 2000 долларов за унцию утром в пятницу
08:21 11.03.2022 |
Стоимость золота в пятницу утром слабо уменьшается, торгуясь ниже двух тысяч долларов за тройскую унцию, рынки продолжают следить за ситуацией вокруг России и Украины, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,1 доллара, или на 0,4%, до 1992,3 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,48%, до 26,13 доллара за унцию.
В начале недели золото в основном дорожало, за два дня его стоимость выросла суммарно на 3,9%. Драгоценный металл рос в цене как актив-убежище на фоне усиления геополитических рисков. Позднее трейдеры стали постепенно возвращаться к риску, сохраняя при этом осторожность.
Золото продолжает получать поддержку и как инфляционный хедж на фоне ускорения инфляции в США, опасения по поводу стагфляции растут, отмечают аналитики Oanda, мнение которых приводит газета Wall Street Journal. Так, годовая инфляция в стране по итогам февраля ожидаемо ускорилась до 7,9% с 7,5% месяцем ранее, что стало максимальным показателем с января 1982 года.
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