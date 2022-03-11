Доллар 11 марта торгуется разнонаправленно к евро и иене

Курс доллара в пятницу утром движется без единой динамики по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании дальнейших действий Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.11 EET курс евро к доллару рос до 1,1003 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0983 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 116,61 иены за доллар со 116,13 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 98,51 пункта.

С одной стороны, давление на американскую валюту оказывают данные о рекордной инфляции в США. Так, потребительские цены в стране по итогам февраля выросли на 7,9% в годовом выражении после роста на 7,5% месяцем ранее, только за февраль они прибавили 0,8%. Годовой показатель по-прежнему находится у рекордов сорокалетней давности, теперь он максимальный с января 1982 года.

Однако более высокая инфляция может подтолкнуть центробанк к ужесточения монетарной политики, что позитивно для национальной валюты.

По словам аналитиков DBS Research, которые приводит газета Wall Street Journal, на следующей неделе доллар, скорее всего, будет устойчивым в преддверии заседания ФРС США 15-16 марта. "После опубликованного в прошлую пятницу надежного отчета о занятости в США и более сильного отчета по инфляции в четверг ФРС должна начать цикл повышения базовой процентной ставки", - добавили эксперты.