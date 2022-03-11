Международные резервы Украины за неделю марта выросли на 0,6% до $27,7 млрд - глава НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 7 марта 2022 года, согласно предварительным данным, составили $27,7 млрд (в эквиваленте), что на 0,6% больше, чем на начало марта ($27,538 млрд), сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"НБУ имеет достаточный запас международных резервов - $27,7 млрд по состоянию на 7 марта 2022 года по предварительным данным", - сообщил он в интервью агентству ZN.ua.

По его словам, влияние войны на экономику страны неравномерно.

"Сейчас боевыми действиями и массированными артобстрелами охвачено территории более 10 областей, а также частично город Киев. Вместе на эти области и город Киев приходилось более половины ВВП", - сказал Шевченко.

По его словам, несмотря на то что некоторые предприятия на этих территориях продолжают работать, многим пришлось приостановить свою работу, а также были разрушены связи между регионами и пострадали люди и инфраструктура, что будет иметь долгосрочное влияние.

Глава НБУ добавил, что больше всего пострадал сектор услуг. В то же время некоторые сектора переориентировались в условиях военного положения на изготовление продукции для нужд защиты страны, в том числе пищевая и текстильная промышленность, машиностроение и изготовление строительных материалов.

