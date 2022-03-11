Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси - СМИ

В сообщении компании, которое цитирует издание, говорится, что Western Union "вел обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон, стремясь прийти к правильному решению относительно наших услуг в России и Беларуси".
"В свете продолжающихся трагических последствий продолжающегося нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси", - рассказали представители Western Union.
В компании отметили, что присоединяются к международному сообществу и выражают искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование.