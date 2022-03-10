Международные системы отменили комиссии за переводы в Украину

Международные системы перевода средств Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo отменили плату за переводы в Украину. Комиссия составляет 0% независимо от канала отправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, кроме того, компания Ria поддержит организацию Save the Children в ее усилиях помочь миллионам украинских детей, которые пострадали от войны в Украине, и их семьям. Для этого Ria активирует свою глобальную сеть для сбора пожертвований клиентов для помощи украинским детям.

Также с помощью международной системы перевода средств INTELEXPRESS можно сделать мгновенные и бесплатные переводы на специальные счета для сбора средств в поддержку Украинской армии и гуманитарную помощь украинцам, которые страдают от войны.

Со своей стороны, глобальная платежная сеть Euronet, что имеет разветвленную сеть банкоматов по всему миру, объявила об отмене платы за свои услуги для граждан Украины. Отныне держатели платежных карт, эмитированных в Украине, могут без комиссий снять наличные в банкоматах сети Euronet в Украине, Польше, Венгрии, Словакии и Румынии.

В то же время польская система мгновенных платежей Blik создала специализированную страницу для осуществления ее пользователями помощи Вооруженным Силам Украины (исключительно в пределах Польши). Средства будут поступать на счет Национального банка Украины, открытый в государственном банке Bank Gospodarstwa Krajowego в Польше.

