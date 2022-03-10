Еврооблигации Украины с пятницы подорожали на 20-40%

Цены долларовых еврооблигаций Украины в среду, 9 марта, выросли еще на 4,5-10%, а в целом с минувшей пятницы их рост достиг 20-43%.

По информации Bloomberg, цена самых коротких бумаг с погашением в сентябре 2022 года на конец среды составляла 45,4% номинала, что соответствует доходности к погашению 270,9% годовых, тогда как в конце прошлой недели ставка достигала 362,4%.

Еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 86,4% годовых, в 2024 году – 68,5% годовых, в 2025 году – 50,6% и в 2026 году – 43,8%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2028 годах снизились до 39-40% против 49-51% в минувшую пятницу, а по более "длинным" бумагам с погашением в 2029-2031 годах они составили 32,6-28,1%, тогда как их цена была равна 30% номинала против 21,8% в конце минувшей недели.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 46%, в 2030 году – 26,2%.

Курс ВВП-варрантов в среду вырос на 7,5%, а с пятницы – на 54,5% и теперь составляет около 22,8% от номинала.