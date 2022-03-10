Цена на золото 10 марта опустилась ниже $2000 за унцию

Стоимость золота в четверг утром отступила от психологической отметки в две тысячи долларов за тройскую унцию, трейдеры несколько возвращаются к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,2 доллара, или на 0,16%, до 1985 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,21%, до 25,87 доллара за унцию.

Днем ранее золото подешевело на 2,7%, в результате цена опустилась из диапазона в 2060-2070 долларов ниже 2000 долларов за унцию. Трейдеры несколько возвращаются к риску, о чем также свидетельствует рост фондовых рынков. Индексы Азии растут в четверг на 1-4%, Европы - выросли в среду на 3-8%, США - на 2-3,6%.

"Однако остаются опасения по поводу высоких цен на энергоносители, что может способствовать усилению инфляции", - считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.

Золото традиционно считается более надежным активом, спрос на который увеличивается в случае геополитической неопределенности, также служит инвесторам защитой от инфляции.