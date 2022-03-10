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Доллар усиливает свои позиции к евро 10 марта в качестве валюты-убежища
13:29 10.03.2022 |
Курс доллара в четверг днем усиливает свои позиции по отношению к евро в качестве актива-убежища на фоне вторжения России в Украину, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 13.14 EET курс евро к доллару снижался до 1,1033 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1075 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 115,95 иены за доллар со 115,82 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,2%, до 98,17 пункта.
Американская валюта продолжает укрепляться к европейской, инвесторы отдают предпочтение активам и валютам-убежищам на фоне вторжения России в Украину. После того, как ряд стран ввел санкции против РФ, а множество компаний прекратили свою деятельность в стране, трейдеры опасаются за состояние мировой экономики и отказываются от рисковых активов.
По словам аналитиков Goldman Sachs, которые приводит газета Wall Street Journal, в этом месяце доллар еще больше укрепился, война в Украине "вряд ли отговорит" Федеральную резервную систему от повышения базовой процентной ставки.
Очередное заседание ФРС США запланировано на 16 марта. Аналитики полагают, что регулятор повысит базовую процентную ставку и ужесточит монетарную политику, что оптимистично для доллара.
Кроме того, позднее в четверг будут обнародованы данные по инфляции в США за февраль. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в стране в отчетном месяце выросли на 7,9% в годовом выражении. В месячном - ожидается инфляция в 0,8% против инфляции в 0,6% месяцем ранее. Так, показатель может стать рекордным с января 1982 года. Более высокая инфляция может подтолкнуть центробанк повысить базовую процентную ставку и ужесточить монетарную политику, что, в свою очередь, положительно для национальной валюты.
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