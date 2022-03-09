Финансовые новости
- |
- 09.03.22
- |
- 20:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 08.03.22
19:24 09.03.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 8 марта.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|03.03
|150.0 (11.0)
|16921.0 (11.0; 358)
|04.03
|-
|200.0 (11.0; 28) 136.0 (11.0; 357)
|07.03
|-
|1118.4 (11.0; 361)
|08.03
|-
|895.0 (11.0; 360
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|03.03
|87026.0 (9.0)
|-
|04.03
|127036.0 (9.0)
|-
|07.03
|110972.0 (9.0)
|-
|08.03
|137353.0 (9.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия против мира: когда ждать решения Суда ООН в Гааге и каковы шансы на победу
|Зеленский: я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции
|Украинцы уже могут получить 6 500 гривен в рамках єПідтримки: как это сделать
|Зеленский: Откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 08.03.22
|НБУ отменил применение мер влияния за нарушения банками сроков подачи финотчетности
|Байден выпустил указ о координации федеральных агентств в регулировании криптовалют
|НБУ разрешил банкам предоставлять услуги с применением облачных сервисов
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.03.22
|Остаток средств на корсчетах банков 09.02.22
Это интересно
|В США алгоритму отказали в авторских правах на картину
|Пожар на полмиллиарда долларов. В Атлантике сгорело тысячи Bentley и Lamborghini
|По оценке Juniper Research, в этом году из-за мошенничества с цифровой рекламой будет потеряно 68 млрд долларов
|Virgin Hyperloop решила переориентироваться с пассажирских перевозок на скоростную доставку грузов
|Приложение социальной сети Truth Social Дональда Трампа оказалось непросто установить из-за очень высокого спроса
|В описании приложений в Play Маркет теперь указывается совместимая версия Android
|Обновление Skype позволит звонить в экстренные службы с компьютера