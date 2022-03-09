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Байден выпустил указ о координации федеральных агентств в регулировании криптовалют
Президент США Джо Байден выпустил новый указ, в том числе предписывающий федеральным агентствам координировать свои усилия в регулировании криптовалютной индустрии. Об этом сообщает CoinDesk.
Администрация определила шесть «ключевых приоритетов»:
* защита потребителей;
* финансовая стабильность;
* незаконное использование;
* лидерство в мировом финансовом секторе;
* доступность финансовых услуг;
* продвижение инноваций.
В документе волатильность цифровых активов названа одним из главных рисков для инвесторов. При этом отмечается, что около 40 миллионов граждан США (примерно 16% взрослого населения) инвестировали, торговали или использовали криптовалюты.
Указ также предписывает регуляторам рассмотреть возможности, выгоды и риски выпуска цифровой валюты центрального банка, чем занимаются уже более 100 стран.
Также Министерству финансов США поручили подготовить отчет «О будущем денег и платежных систем», проанализировав влияние криптовалют на финансовую систему, экономический рост и национальную безопасность.
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