Байден выпустил указ о координации федеральных агентств в регулировании криптовалют

Президент США Джо Байден выпустил новый указ, в том числе предписывающий федеральным агентствам координировать свои усилия в регулировании криптовалютной индустрии. Об этом сообщает CoinDesk.

Администрация определила шесть «ключевых приоритетов»:

* защита потребителей;

* финансовая стабильность;

* незаконное использование;

* лидерство в мировом финансовом секторе;

* доступность финансовых услуг;

* продвижение инноваций.

В документе волатильность цифровых активов названа одним из главных рисков для инвесторов. При этом отмечается, что около 40 миллионов граждан США (примерно 16% взрослого населения) инвестировали, торговали или использовали криптовалюты.

Указ также предписывает регуляторам рассмотреть возможности, выгоды и риски выпуска цифровой валюты центрального банка, чем занимаются уже более 100 стран.

Также Министерству финансов США поручили подготовить отчет «О будущем денег и платежных систем», проанализировав влияние криптовалют на финансовую систему, экономический рост и национальную безопасность.