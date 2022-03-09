Нацбанк приобрел военные облигации на 20 млрд грн

Национальный банк Украины в условиях военного положения и с учетом необходимости финансирования Вооруженных сил Украины для противодействия военной агрессии России во вторник впервые принял решение выкупить военные облигации правительства на сумму 20 млрд грн.

"В то же время Национальный банк будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах. Такой подход позволит минимизировать риски высокой инфляции и нарушение макрофинансовой стабильности и будет способствовать более быстрому восстановлению рыночных основ функционирования экономики и финансовых рынков в послевоенное время", – отмечается в сообщении НБУ во вторник.

Нацбанк указал, что сумма покупки военных облигаций составляет около 1,3% общей суммы расходов госбюджета Украины на 2022 год.

В НБУ отметили, что сегодня его поддержка не является исключительным или главным источником финансирования расходов правительства.

"Несмотря на военные действия, украинские предприятия продолжают платить налоги, а граждане перечисляют значительную сумму в поддержку армии. Масштабную военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине оказывают международные партнеры. Целесообразность дальнейших операций по финансированию критических расходов правительства будет определяться отдельными решениями Национального банка", – отметили в НБУ.

В центробанке пояснили, что будут учитываться ход военных действий, социально-экономическое развитие в Украине, ситуация на финансовых рынках и государственных финансах, а также возможности наполнения государственного бюджета из других источников.

"Предоставление кредитов государству со стороны Национального банка является временной мерой в условиях военного положения. После окончания войны и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию на рыночных началах Национальный банк восстановит традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования государственного бюджета", – еще раз подчеркнули в НБУ.

Регулятор уточнил, что для предоставления возможности проведения таких операций между правительством и Нацбанком Верховная Рада внесла соответствующие изменения в законодательство: временно (на период действия военного положения) остановлено действие статьи 54 закона о "Национальном банке Украины", запрещающей предоставление НБУ кредитов государству.

Как сообщалось, общий объем выпуска военных облигаций - до 400 млрд грн. Их может приобретать Нацбанк.

На первых двух коммерческих аукционах по размещению этих годичных бумаг 1 и 8 марта покупатели приобрели их соответственно на 8,1 млрд грн и 6,6 млрд грн под 11% годовых.