Нацбанк приобрел военные облигации на 20 млрд грн

"В то же время Национальный банк будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах. Такой подход позволит минимизировать риски высокой инфляции и нарушение макрофинансовой стабильности и будет способствовать более быстрому восстановлению рыночных основ функционирования экономики и финансовых рынков в послевоенное время", – отмечается в сообщении НБУ во вторник.
Нацбанк указал, что сумма покупки военных облигаций составляет около 1,3% общей суммы расходов госбюджета Украины на 2022 год.
В НБУ отметили, что сегодня его поддержка не является исключительным или главным источником финансирования расходов правительства.
"Несмотря на военные действия, украинские предприятия продолжают платить налоги, а граждане перечисляют значительную сумму в поддержку армии. Масштабную военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине оказывают международные партнеры. Целесообразность дальнейших операций по финансированию критических расходов правительства будет определяться отдельными решениями Национального банка", – отметили в НБУ.
В центробанке пояснили, что будут учитываться ход военных действий, социально-экономическое развитие в Украине, ситуация на финансовых рынках и государственных финансах, а также возможности наполнения государственного бюджета из других источников.
"Предоставление кредитов государству со стороны Национального банка является временной мерой в условиях военного положения. После окончания войны и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию на рыночных началах Национальный банк восстановит традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования государственного бюджета", – еще раз подчеркнули в НБУ.
Регулятор уточнил, что для предоставления возможности проведения таких операций между правительством и Нацбанком Верховная Рада внесла соответствующие изменения в законодательство: временно (на период действия военного положения) остановлено действие статьи 54 закона о "Национальном банке Украины", запрещающей предоставление НБУ кредитов государству.
Как сообщалось, общий объем выпуска военных облигаций - до 400 млрд грн. Их может приобретать Нацбанк.
На первых двух коммерческих аукционах по размещению этих годичных бумаг 1 и 8 марта покупатели приобрели их соответственно на 8,1 млрд грн и 6,6 млрд грн под 11% годовых.