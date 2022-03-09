Украина привлекла 6,6 млрд грн на втором аукционе военных облигаций

Как сообщил Минфин, помимо этого состоялся еще один аукцион, на котором было привлечено 0,13 млрд грн под 10% годовых на два месяца.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|39
|40
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000221436
|Доразмещение UA4000225668 Военные облигации
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|Дата проведения
|08.03.2022
|08.03.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|09.03.2022
|09.03.2022
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|9.70
|11.00
|Срок обращения (дней)
|49
|357
|Дата погашения
|27.04.2022
|01.03.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|127501000
|7316008000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|127501000
|7316008000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|17952392000
|16329438000
|Количество поданных заявок. шт
|7
|31
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|7
|31
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|#!
|11.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11.00
|Установленная доходность. %
|10.00
|11.00
|Средневзвешенная доходность. %
|0.00
|11.00
|Поступление в бюджет
|125811611.75
|6605330982.88
Данные: Минфин Украины
Неделей ранее на дебютном аукционе объем продажи "военных" облигаций составил 8,1 млрд грн, 2-месячных – 0,2 млрд грн, ставки размещения были такими же.
Средства от военных облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения, уточняло министерство.
Как сообщалось, общий объем выпуска военных облигаций - до 400 млрд грн. Их может приобретать Нацбанк, однако, по имеющейся информации, пока он отсутствует среди покупателей.
В последний раз военные облигации Минфин продавал после начала войны с Россией на Донбассе в 2014 году