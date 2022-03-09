Украина привлекла 6,6 млрд грн на втором аукционе военных облигаций

Украина 8 марта провела второй аукцион по размещению военных облигаций внутреннего государственного займа, на котором продала эти годичные бумаги на 6,6 млрд грн под 11% годовых.

Как сообщил Минфин, помимо этого состоялся еще один аукцион, на котором было привлечено 0,13 млрд грн под 10% годовых на два месяца.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте Номер аукциона 39 40 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000221436 Доразмещение UA4000225668 Военные облигации Номинальная стоимость 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, - - Дата проведения 08.03.2022 08.03.2022 Дата оплаты за приобретенные облигации 09.03.2022 09.03.2022 Срок оплаты процентов - - Размер купонного платежа на одну облигацию - - Номинальный уровень доходности. % 9.70 11.00 Срок обращения (дней) 49 357 Дата погашения 27.04.2022 01.03.2023 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 127501000 7316008000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 127501000 7316008000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 17952392000 16329438000 Количество поданных заявок. шт 7 31 Количество удовлетворенных заявок. шт 7 31 Максимальный уровень доходности облигаций. % #! 11.00 Минимальный уровень доходности облигаций. % 11.00 Установленная доходность. % 10.00 11.00 Средневзвешенная доходность. % 0.00 11.00 Поступление в бюджет 125811611.75 6605330982.88 Данные: Минфин Украины

Неделей ранее на дебютном аукционе объем продажи "военных" облигаций составил 8,1 млрд грн, 2-месячных – 0,2 млрд грн, ставки размещения были такими же.

Средства от военных облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения, уточняло министерство.

Как сообщалось, общий объем выпуска военных облигаций - до 400 млрд грн. Их может приобретать Нацбанк, однако, по имеющейся информации, пока он отсутствует среди покупателей.

В последний раз военные облигации Минфин продавал после начала войны с Россией на Донбассе в 2014 году