Стоимость золота продолжает расти 9 марта на уходе инвесторов от риска

Цена на золото в среду утром растёт примерно на 1% на продолжении ухода глобальных инвесторов от рыночных рисков из-за международной напряжённости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 20,25 доллара, или на 0,99%, до 2063,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,28%, до 27,24 доллара за унцию.

Золото дорожает уже пять торговых сессий подряд, за это время металл поднялся в цене более чем на 7%. Риски, связанные с ситуацией вокруг России и Украины, поддерживают уход трейдеров от риска, что благоприятно для более "надежных" активов, которым традиционно считается и золото.

Многие страны ввели санкции против РФ, и ряд иностранных компаний покинул рынок страны, что усилило опасения по поводу перспектив роста экономики, а также высокой инфляции, против которой драгметалл также используется как защита.