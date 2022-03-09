Финансовые новости
- |
- 09.03.22
- |
- 20:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс доллара 9 марта усиливает снижение к евро
12:38 09.03.2022 |
Курс доллара в среду усиливает снижение по отношению к евро, поскольку Евросоюз пока не собирается отказываться от импорта нефти из России, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 12.03 EET курс евро к доллару растёт до 1,097 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0899 доллара. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 115,83 иены за доллар со 115,66 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сокращается на 0,43%, до 98,63 пункта.
Во вторник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России. Следом Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
"Курс доллара как "убежища" падает, в то время как евро - восстанавливается после недавних тяжелых потерь, поскольку Европа воздерживается от присоединения к США и Великобритании в наложении санкций на импорт российских энергоносителей, хотя облегчение для евро может быть недолгим", - заявили газете Wall Street Journal аналитики MUFG.
Важным событием для валютных инвесторов также станут данные о годовой инфляции в США, публикация которых запланирована на четверг. Аналитики полагают, что показатель по итогам февраля ускорился до 7,9% с 7,5% месяцем ранее. Более высокая инфляция снижает стоимость национальной валюты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия против мира: когда ждать решения Суда ООН в Гааге и каковы шансы на победу
|Зеленский: я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции
|Украинцы уже могут получить 6 500 гривен в рамках єПідтримки: как это сделать
|Зеленский: Откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 08.03.22
|НБУ отменил применение мер влияния за нарушения банками сроков подачи финотчетности
|Байден выпустил указ о координации федеральных агентств в регулировании криптовалют
|НБУ разрешил банкам предоставлять услуги с применением облачных сервисов
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.03.22
|Остаток средств на корсчетах банков 09.02.22
Это интересно
|В США алгоритму отказали в авторских правах на картину
|Пожар на полмиллиарда долларов. В Атлантике сгорело тысячи Bentley и Lamborghini
|По оценке Juniper Research, в этом году из-за мошенничества с цифровой рекламой будет потеряно 68 млрд долларов
|Virgin Hyperloop решила переориентироваться с пассажирских перевозок на скоростную доставку грузов
|Приложение социальной сети Truth Social Дональда Трампа оказалось непросто установить из-за очень высокого спроса
|В описании приложений в Play Маркет теперь указывается совместимая версия Android
|Обновление Skype позволит звонить в экстренные службы с компьютера