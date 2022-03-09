Курс доллара 9 марта усиливает снижение к евро

Курс доллара в среду усиливает снижение по отношению к евро, поскольку Евросоюз пока не собирается отказываться от импорта нефти из России, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 12.03 EET курс евро к доллару растёт до 1,097 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0899 доллара. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 115,83 иены за доллар со 115,66 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сокращается на 0,43%, до 98,63 пункта.

Во вторник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России. Следом Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

"Курс доллара как "убежища" падает, в то время как евро - восстанавливается после недавних тяжелых потерь, поскольку Европа воздерживается от присоединения к США и Великобритании в наложении санкций на импорт российских энергоносителей, хотя облегчение для евро может быть недолгим", - заявили газете Wall Street Journal аналитики MUFG.

Важным событием для валютных инвесторов также станут данные о годовой инфляции в США, публикация которых запланирована на четверг. Аналитики полагают, что показатель по итогам февраля ускорился до 7,9% с 7,5% месяцем ранее. Более высокая инфляция снижает стоимость национальной валюты.