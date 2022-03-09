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Биржи США 8 марта закрылись незначительным снижением индексов
08:06 09.03.2022 |
Американские фондовые индексы снизились во вторник, завершив в минусе четвертую сессию подряд.
В результате обвала рынка акций днем ранее индекс Nasdaq Composite перешел к "медвежьему" тренду: его падение с ноябрьского пика превысило 20%. Снижение Dow Jones Industrial Average с рекордного максимума, зафиксированного 4 января, достигло 11%, что говорит о коррекции.
В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Украины и новые санкции, вводимые западными странами в отношении России.
Президент США Джо Байден во вторник подписал указ о запрете импорта нефти, нефтепродуктов, а также СПГ и угля из России. Указ также запрещает американские инвестиции в энергетический сектор РФ и финансирование иностранных компаний, вкладывающих средства в этот сектор.
Правительство Великобритании присоединилось к санкциям против энергетического сектора России, заявив о намерении отказаться от импорта нефти из РФ к концу текущего года.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти может привести к скачку цен до $300 за баррель.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на закрытие рынка во вторник составила $127,98 за баррель, что является самым высоким значением с июля 2008 года, апрельские контракты на WTI закрылись на максимуме с 1 августа 2008 года - $123,7 за баррель.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник упал на 184,74 пункта (0,56%) и составил 32632,64 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 30,39 пункта (0,72%) - до 4170,7 пункта.
Nasdaq Composite снизился на 35,41 пункта (0,28%) и составил 12795,55 пункта.
Акции Chevron Corp. подорожали по итогам торгов на 5,2%, Exxon Mobil Corp. - на 0,8%.
"Энергетический сектор является частью нашей "циклической торговли" на фондовом рынке", - отмечает главный инвестиционный директор Comerica Wealth Management Джон Линч. "Сектор становится очень дорогим, но, кажется, возможность дальнейшего роста сохраняется", - приводит его слова Market Watch.
Подындекс акций энергетических компаний в S&P 500 прибавил 39% с начала 2022 года. Это единственный из 11 отраслевых индикаторов, который сохраняет рост в текущем году, свидетельствуют данные FactSet.
Акции Alphabet Inc. подорожали на 0,6% по итогам торгов во вторник. Компания сообщила о покупке поставщика решений в сфере кибербезопасности Mandiant Inc. за $5,4 млрд. Стоимость бумаг Mandiant опустилась на 2%.
Цена акций McDonald's Corp. упала на 0,7%. Американская сеть ресторанов быстрого питания объявила о приостановке работы в России.
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