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Золото дорожает 8 марта на сохранении ухода от риска
17:18 08.03.2022 |
Цена на золото во вторник вечером поднялась до 2020 долларов за тройскую унцию за счёт сохранения международной напряжённости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.17 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 24,7 доллара, или на 1,24%, до 2020,6 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена достигла 2027,8 доллара - это самый высокий уровень с августа 2020 года. Майский фьючерс на серебро дорожает на 3,06%, до 26,508 доллара за унцию.
Мировые трейдеры продолжают уходить от риска из-за опасений по поводу войны между Россией и Украиной. Многие страны ввели санкции против РФ, ряд иностранных компаний покинул рынок страны, что усилило опасения по поводу перспектив роста экономики и инфляции.
"Факторы стагфляции, которые так поддерживают золото, остаются и продолжат оказывать влияние", - цитирует газета Wall Street Journal слова аналитика Oanda Джеффри Холли (Jeffrey Halley).
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