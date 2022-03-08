Евро укрепляется к доллару 8 февраля после выхода статистики по еврозоне

Евро дорожает по отношению к доллару во вторник днем после выхода данных о росте экономики в Европе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 УУЕ курс евро к доллару растёт до 1,0878 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0852 доллара. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 115,59 иены за доллар со 115,29 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сокращается на 0,1%, до 99,19 пункта.

Совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в четвертом квартале вырос на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% - в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Таким образом, экономика Европы продолжила восстановительный рост. В третьем квартале ВВП ЕС вырос на 4,2% в годовом выражении, а 19 стран еврозоны - на 4%. Суммарно в 2021 году ВВП еврозоны и ЕС выросли на 5,3% каждый. По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 5,9%, а еврозоны - на 6,4%.

Трейдеры также оценивают, какие меры может принять Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания, которые будут объявлены в четверг вместе с макроэкономическими прогнозами.

Также важным фактором на валютных рынках остается война между Россией и Украиной. После того, как ряд стран ввел санкции против РФ, а множество компаний прекратили свою деятельность в стране, инвесторы опасаются, что это повлияет на восстановление мировой экономики.

Традиционно доллар выступает как более надежный актив, спрос на который поддерживается за счет глобальной неопределенности. Также надежной валютой служит иена.