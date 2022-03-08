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Coinbase заблокировала более 25 тыс. кошельков из России
09:49 08.03.2022 |
Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о блокировке более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами.
Согласно заявлению, аккаунты «занимались незаконной деятельностью». Информация о них передана правительству для санкционного правоприменения.
«Санкции играют жизненно важную роль в продвижении национальной безопасности и удерживании от незаконной агрессии. Coinbase полностью поддерживает эти усилия властей», - отметили в компании.
Биржа напомнила о своем опыте соблюдения ограничений, введенных против Ирана, КНДР и Сирии. В Coinbase не ожидают широкого использования субъектами из России криптовалют для обхода санкций.
Благодаря прозрачности блокчейнов невозможно спрятать крупные транзакции, подчеркнула биржа. Кроме того, лишь золотовалютные резервы РФ в размере $630 млрд в 5-10 раз превышают совокупный суточный оборот крипторынка.
Скорее Россия по примеру Ирана будет использовать фиктивные компании и фирмы-однодневки для уклонения от санкций через традиционную финансовую систему, уверены в Coinbase.
Напомним, эксперты скептически оценили возможности России по обходу санкций с помощью криптовалют из-за масштабов как самой экономики, так и наложенных ограничений.
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