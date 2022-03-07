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Украинцам разрешили пользоваться средствами с арестованных счетов – НБУ
21:04 07.03.2022 |
Украинцы, на счета которых были наложены арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями, могут пользоваться своими средствами.
Об этом говорится в разъяснении НБУ.
"Главное, чтобы сумма взыскания по исполнительному документу по отношению к такому лицу не превышала сто тысяч гривен.
Такое решение с целью обеспечения жизнедеятельности населения в условиях военного положения принял Кабинет Министров Украины распоряжением от 02 марта 2022 г. № 198-р "Об обеспечении осуществления расчетов населения в условиях военного положения", - пояснили в Нацбанке.
Кроме того, Министерство юстиции сообщило, что в случае открытия счета клиентом, на средства которого в этом банке наложен арест, клиенты могут открыть такой счет и совершать расходные операции с него без учета ареста до окончания военного положения в Украине.
"В условиях войны государство не может оставить украинцев без возможности распоряжаться своими средствами на элементарные жизненные нужды.
Просим банки ответственно подойти к этому вопросу и обеспечить возможность гражданам, счета которых были заблокированы до войны", - заявил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.
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