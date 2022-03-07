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Нацбанк Украины принял решение для повышения курса наличной гривни за рубежом
20:19 07.03.2022 |
Нацбанк Украины разрешил украинским банкам выкупать у иностранных финансовых учреждений наличную гривню за безналичную иностранную валюту в объеме до эквивалента EUR1 млн в сутки.
Соответствующие изменения в принятое в день введения военного положения постановление №18 от 24 февраля внесены постановлением №36 от 4 марта.
В настоящее время многие граждане Украины жалуются, что курс наличной гривни за рубежом, особенно в приграничных районах, где сейчас очень много украинских беженцев, занижен в несколько раз по сравнению с безналичным курсом. Данное решение должно позволить повысить курс наличной гривни за рубежом.
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