Международные резервы Украины в феврале 2022г снизились на 5,3% до $27,5 млрд – НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2022 года, согласно предварительным данным, составили $27,538 млрд (в эквиваленте), что на 5,3% меньше, чем на начало года ($29,287 млрд), свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в понедельник.

"По состоянию на 1 марта 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $27,538 млрд. По итогам февраля они снизились на 5,3%, однако превышали уровень резервов, с которым Украина вошла в коронакризис в начале марта 2020 года ($27 млрд). Снижение международных резервов обусловлено, прежде всего, выплатами по внешним обязательствам государства в прошлом месяце и интервенциями Нацбанка, необходимыми для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке", – поясняется в сообщении.

Регулятор отмечает, что на динамике резервов в феврале отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $1,4 млрд в эквиваленте.

Уточняется, что $781,9 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, номинированных в инвалюте, $428,4 млн – на погашение еврооблигаций.

Вместе с тем в феврале валютные поступления в пользу правительства составили $65 млн в эквиваленте, в том числе $25 млн – от размещения внутренних гособлигаций.

Кроме того, НБУ и правительство Украины выплатили в феврале $199,1 млн в пользу Международного валютного фонда (МВФ).

Как отмечается, на динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. После вторжения российских оккупантов на территорию Украины регулятор ввел ограничения на валютном рынке для защиты финсистемы. С 24 по 28 февраля центробанк преимущественно выкупал валюту с банков. До нападения в целях сглаживания чрезмерных колебаний и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий НБУ продавал и покупал валюту. В целом в феврале регулятор продал на валютном рынке $1,3 млрд и купил $901,2 млн. В целом по итогам февраля объем чистой продажи валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составил $357,8 млн.

Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость выросла на $339,7 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные НБУ.

Как отметил регулятор, объем международных резервов покрывает 3,8 месяца будущего импорта - этого достаточно для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Нацбанка.

Помимо этого НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в феврале сократились на $1,634 млрд – до $17,539 млрд.

Как сообщалось, на начало 2022 года международные резервы Украины составляли $30,941 млрд, ЧМР – $20,767 млрд